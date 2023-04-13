В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа

В Івано-Франківській області в четвер, 13 квітня заплановані навчання військових. Через це можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook-сторінку голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Увага! Сьогодні наші військові проводять навчання. Почувши звуки вибухів, коли немає повітряної тривоги, не лякайтесь. Перемога за нами", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном.

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