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В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа

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Івано-Франківська область, Четвер 13 квітня 2023 10:02
В Івано-Франківській області можуть чути вибухи: в чому справа Фото: в Івано-Франківській області може бути "гучно" (facebook/MinistryofDefence)
Автор: РБК-Україна

В Івано-Франківській області в четвер, 13 квітня заплановані навчання військових. Через це можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.

"Увага! Сьогодні наші військові проводять навчання. Почувши звуки вибухів, коли немає повітряної тривоги, не лякайтесь. Перемога за нами", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що понад 11 тисяч українських військових проходять навчання за кордоном.

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