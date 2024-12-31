В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, загинули п'ятеро людей

Поблизу села Насташине, Івано-Франківська область, легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації (ОВА) Світлани Онищук.
"Цієї ночі поблизу села Насташине Бурштинської міської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинули п'ятеро людей, серед яких двоє неповнолітніх", - пише Онищук.
Фото: в Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою (if.npu.gov.ua)
Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, аварія трапилась на автодорозі Н-09. Повідомлення про ДТП надійшло близько 21:41, 30 грудня.
Правоохоронці встановили, що 20-річний водій "БМВ 520", мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість й на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху, після чого зіткнувся з вантажівкою DAF. За кермом останньої перебував 52-річний мешканець Молдови.
Зокрема було встановлено, що залишкова висота протектора задніх коліс "БМВ" не відповідала встановленим вимогам.
Внаслідок аварії загинули водій легкового автомобіля і його чотири пасажири.
Фото: в Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою (if.npu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району Запорізької області перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.
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