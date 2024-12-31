В Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою, загинули п'ятеро людей

"Цієї ночі поблизу села Насташине Бурштинської міської громади трапилася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинули п'ятеро людей, серед яких двоє неповнолітніх", - пише Онищук.

Фото: в Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою (if.npu.gov.ua)

Подробиці аварії

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, аварія трапилась на автодорозі Н-09. Повідомлення про ДТП надійшло близько 21:41, 30 грудня.

Правоохоронці встановили, що 20-річний водій "БМВ 520", мешканець Бурштина, перевищив допустиму швидкість й на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху, після чого зіткнувся з вантажівкою DAF. За кермом останньої перебував 52-річний мешканець Молдови.

Зокрема було встановлено, що залишкова висота протектора задніх коліс "БМВ" не відповідала встановленим вимогам.

Внаслідок аварії загинули водій легкового автомобіля і його чотири пасажири.

Фото: в Івано-Франківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою (if.npu.gov.ua)