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В Иванкове усилили комендантский час: известна причина

Фото: Александр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк объявил об усилении комендантского часа на территории Иванковского поселкового совета.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

Теперь комендантский час будет действовать ежедневно с 20:00 до 6:00. Временные ограничения ввели до 18 апреля.

"В это время категорически запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком. Такие временные ограничения для того, чтобы специалисты имели возможность ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии на территории населенных пунктов", – написал Павлюк.

Украинские войска освободили Иванков от российских оккупантов 1 апреля. Поселок был захвачен РФ в первые дни войны.

К слову, мэр Киева Виталий Кличко призвал мирных жителей не спешить с возвращением в столицу.

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