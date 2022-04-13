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"Рекомендуем не спешить". Кличко объяснил, почему пока не стоит возвращаться в Киев

Новина українською →
Киев, Среда 13 апреля 2022 17:49
"Рекомендуем не спешить". Кличко объяснил, почему пока не стоит возвращаться в Киев Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столицу вернулись уже 2/3 киевлян. Однако он просит не спешить с возвращением в Киев, поскольку сохраняется угроза ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Мы опираемся исключительно на рекомендации военных, и на сегодняшний день они говорят, что угроза еще достаточно велика. Большая угроза, что ракетные обстрелы могут происходить, разминирование идет на прилегающих территориях области", - заявил мэр столицы.

При этом он добавил, что большая часть коммунальных предприятий работают, но сложно.

"Часть предприятий эвакуировались и находятся в более безопасных местах за пределами Киева, другая часть людей вошла в состав ВСУ, а нам нужно предоставлять сервис киевлянам. Уже 2/3 киевлян вернулись, каждый день возвращаются, несмотря на рекомендации. Мы не можем запретить, мы можем исключительно рекомендовать не торопиться. Еще не все маршруты автобусов и троллейбусов работают", - заявил Кличко.

Ранее в Минобороны заявили, что существует угроза наступления оккупантов не только на Луганскую и Донецкую области, но и на другие регионы Украины.

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