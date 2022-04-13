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В Іванкові посилили комендантську годину: відома причина

Фото: Олександр Павлюк facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк оголосив про посилення комендантської години на території Іванківської селищної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал очільника області.

Відтепер комендантська година діятиме щодня з 20:00 до 6:00. Тимчасові обмеження запровадили до 18 квітня.

"У цей час категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом та пішки.Такі тимчасові обмеження для того, щоб фахівці мали змогу ліквідувати наслідки російської збройної агресії на території населених пунктів", – написав Павлюк.

Українські війська звільнили Іванків від російських окупантів 1 квітня. Селище було захоплене РФ у перші дні війни.

До слова, міський голова Києва Віталій Кличко закликав мирних мешканців не поспішати з поверненням до столиці.

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