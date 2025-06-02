ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Івана Купала 2025: нова дата, яку треба запам'ятати

Понеділок 02 червня 2025 16:36
UA EN RU
Івана Купала 2025: нова дата, яку треба запам'ятати Свято Івана Купала пов'язане з Різдвом Іоана Предтечі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Після переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар у вересні 2023 року, дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились. Так сталось і зі святом, знаним у народі як Івана Купала.

Докладніше про дату Івана Купала "за новим стилем" та церковне свято, що припадає на цей день, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли відзначати Івана Купала та чим цей день важливий для вірян

В цілому Івана Купала - давнє язичницьке свято, присвячене божеству на ім'я Купало. Різні дослідники характеризують його як:

  • "покровителя водойм";
  • "божество продовження роду";
  • "поганського бога земних плодів" тощо.

Традиційно наші пращури вшановували Купала та приносили йому жертву в день літнього сонцестояння.

У прес-службі ПЦУ пояснили, що пізніше Купало "став" ще й Іваном.

Найімовірніше - через вплив християнства (коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану).

Водночас у ПЦУ наголошують: у християн такого святого - "Івана Купала" - не було і немає.

Раніше дата свята припадала на 7 липня. Проте "за новим стилем" вона змістилась на 13 днів раніше.

Тобто цього року українці відзначатимуть Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).

У церковному ж календарі день 24 червня згадується як Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Івана Купала 2025: нова дата, яку треба запам'ятати

Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі припадають на 24 червня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Це церковне свято віруючі люди відзначають:

  • у храмах;
  • з молитвами.

Примітно, що Іоан Хреститель є одним із найбільш шанованих святих.

"Його пам'яті присвячені аж сім святкових дат у церковному календарі й він є єдиним святим, чиє земне народження святкує Свята Церква, окрім Спасителя і Його Пречистої Матері", - розповіли раніше у ПЦУ.

Зазначається, що інших святих віряни вшановують у день їхнього упокоєння, тобто "їхнього народження для вічності".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке Спас (з погляду ПЦУ), чому в цей день у храм приносять ті чи інші плоди, а також на які саме дати припадають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси у 2025 році.

Читайте також про найважливіші дні та періоди для вірян впродовж літнього сезону цього року - які церковні свята українці відзначатимуть у червні, липні та серпні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івана Купала ПЦУ Свята Традиції Вірування
NEWS
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
Переговори України та Росії у Стамбулі: всі подробиці другого раунду
DAILY
Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Літній наступ РФ. Що готує Кремль на фронті і як Україна відповість на удар