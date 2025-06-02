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Ивана Купала 2025: новая дата, которую нужно запомнить

Понедельник 02 июня 2025 16:36
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Ивана Купала 2025: новая дата, которую нужно запомнить Праздник Ивана Купала связан с Рождеством Иоанна Предтечи (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились. Так случилось и с праздником, известным в народе как Ивана Купала.

Подробнее о дате Ивана Купала "по новому стилю" и церковном празднике, приходящемся на этот день, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда отмечать Ивана Купала и чем этот день важен для верующих

В целом Ивана Купала - древний языческий праздник, посвященный божеству по имени Купало. Разные исследователи характеризуют его как:

  • "покровителя водоемов";
  • "божество продолжения рода";
  • "языческого бога земных плодов" и т.д.

Традиционно наши предки почитали Купала и приносили ему жертву в день летнего солнцестояния.

В пресс-службе ПЦУ объяснили, что позже Купало "стал" еще и Иваном.

Вероятнее всего - из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана).

В то же время в ПЦУ подчеркивают: у христиан такого святого - "Ивана Купала" - не было и нет.

Раньше дата праздника приходилась на 7 июля. Однако "по новому стилю" она сместилась на 13 дней раньше.

То есть в этом году украинцы будут отмечать Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

В церковном же календаре день 24 июня упоминается как Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Ивана Купала 2025: новая дата, которую нужно запомнить

Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи приходятся на 24 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Этот церковный праздник верующие люди отмечают:

  • в храмах;
  • с молитвами.

Примечательно, что Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых.

"Его памяти посвящены целых семь праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери", - рассказали ранее в ПЦУ.

Отмечается, что других святых верующие чтят в день их упокоения, то есть "их рождения для вечности".

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое Спас (с точки зрения ПЦУ), почему в этот день в храм приносят те или иные плоды, а также на какие именно даты приходятся Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2025 году.

Читайте также о важнейших днях и периодах для верующих в течение летнего сезона этого года - какие церковные праздники украинцы будут отмечать в июне, июле и августе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь новоюлианский 2025, пресс-служба Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

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