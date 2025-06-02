Ивана Купала 2025: новая дата, которую нужно запомнить

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новоюлианский календарь в сентябре 2023 года, даты всех непереходных праздников (с неподвижными датами) сместились. Так случилось и с праздником, известным в народе как Ивана Купала.

Подробнее о дате Ивана Купала "по новому стилю" и церковном празднике, приходящемся на этот день, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда отмечать Ивана Купала и чем этот день важен для верующих

В целом Ивана Купала - древний языческий праздник, посвященный божеству по имени Купало. Разные исследователи характеризуют его как:

"покровителя водоемов";

"божество продолжения рода";

"языческого бога земных плодов" и т.д.

Традиционно наши предки почитали Купала и приносили ему жертву в день летнего солнцестояния.

В пресс-службе ПЦУ объяснили, что позже Купало "стал" еще и Иваном.

Вероятнее всего - из-за влияния христианства (когда на ту же самую дату пришлось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана).

В то же время в ПЦУ подчеркивают: у христиан такого святого - "Ивана Купала" - не было и нет.

Раньше дата праздника приходилась на 7 июля. Однако "по новому стилю" она сместилась на 13 дней раньше.

То есть в этом году украинцы будут отмечать Ивана Купала в ночь на 24 июня (с понедельника, 23 июня, - на вторник, 24 июня).

В церковном же календаре день 24 июня упоминается как Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Ивана Купала и Рождество Иоанна Предтечи приходятся на 24 июня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Этот церковный праздник верующие люди отмечают:

в храмах;

с молитвами.

Примечательно, что Иоанн Креститель является одним из самых почитаемых святых.

"Его памяти посвящены целых семь праздничных дат в церковном календаре и он является единственным святым, чье земное рождение празднует Святая Церковь, кроме Спасителя и Его Пречистой Матери", - рассказали ранее в ПЦУ.

Отмечается, что других святых верующие чтят в день их упокоения, то есть "их рождения для вечности".