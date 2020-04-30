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Підсумкову заяву глав МЗС нормандського формату опублікує Німеччина

Новини » Політика     30.04.2020 - 16:33
Підсумкову заяву глав МЗС нормандського формату опублікує Німеччина
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Сьогодні відбулася відеоконференція за участю глав МЗС нормандського формату

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікує підсумкову заяву відеоконференції за участю глави МЗС країн нормандського формату. Про це за підсумками відеоконференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас представить підсумкові висновки щодо переговорів.

"Я хочу позитивно відзначити роль міністра закордонних справ Хайко Маасу, який зробив багато для того, щоб ця розмова відбулася. Саме він, як модератор, скоро представить заяву із загальними висновками, до яких ми прийшли сьогодні. Я дозволю собі прокоментувати лише кілька деталей", - повідомив Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що на сьогоднішній зустрічі в нормандському форматі міністри констатували виконання лише 1 з 9 пунктів паризьких угод. Сторони зуміли частково реалізувати пункт про обмін полоненими.

Зазначимо, під час відеоконференції міністрів закордонних справ країн нормандського формату обговорювалися оцінки прогресу виконання домовленостей Паризького саміту. При цьому в Україні серед позитиву відзначали проведення обміну полоненими.

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Новини України видеоконференцияДмитро КулебаНормандський формат
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