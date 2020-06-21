Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Выпускники школ не будут сдавать итоговую аттестацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Выпускники школ освобождены от аттестации в связи с коронавирусом.
Об этом и. о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.
"Закон подписан президентом", - сообщила она.
Принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.
"Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - указано в тексте закона.
Данный проект президент Владимир Зеленский внес в Раду 17 июня, а на следующий день парламент одобрил закон.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания (ВНО).
Автор: Анастасия Светлевская