Підсумкова атестація для школярів скасована: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році. Випускники шкіл звільнені від атестації у зв'язку з коронавірусом.

Про це в. о. міністра освіти Любомира Мандзій сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Закон підписаний президентом", - повідомила вона.

Прийнятий Верховною радою закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

"Одержувачі освіти, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - зазначено у тексті закону.

Даний проект президент Володимир Зеленський вніс у Раду 17 червня, а на наступний день парламент схвалив закон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що поки немає підстав для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).