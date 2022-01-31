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Итоги 2021 года: строительная отрасль Украины сохранила высокие темы роста

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Украина, Понедельник 31 января 2022 15:31
Итоги 2021 года: строительная отрасль Украины сохранила высокие темы роста Фото: в строительстве за 2021 год рост составил 5,6% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы строительства в Украине в 201 году по сравнению с 2020 годом выросли на 5,6%. В декабре рост составил 21,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Итоги 2021 года: строительная отрасль Украины сохранила высокие темы роста

По данным статистического ведомства, в строительстве домов объемы строительства за 2021 год выросли на 7,6%, в т.ч. жилых - 16,8%, нежилых - 3,2%. В строительстве инженерных сооружений объемы выросли на 3,1%.

Итоги 2021 года: строительная отрасль Украины сохранила высокие темы роста

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины 2021 году составил 253,9 млрд гривен. Новое строительство составило 29,6% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 45,0%, реконструкция и техническое переоснащение - 25,4%.

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

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Государственная служба статистики
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