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Підсумки 2021 року: будівельна галузь України зберегла високі темпи зростання

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 15:31
Підсумки 2021 року: будівельна галузь України зберегла високі темпи зростання Фото: у будівництві за 2021 рік зростання склало 5,6% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва в Україні в 2021 році порівняно з 2020 роком зросли на 5,6%. У грудні зростання склало 21,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Підсумки 2021 року: будівельна галузь України зберегла високі темпи зростання

За даними статистичного відомства, у будівництві будинків обсяги будівництва за 2021 рік зросли на 7,6%, у т.ч. житлових - 16,8%, нежитлових - 3,2%. У будівництві інженерних споруд обсяги зросли на 3,1%.

Підсумки 2021 року: будівельна галузь України зберегла високі темпи зростання

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України 2021 року склав 253,9 млрд гривень. Нове будівництво склало 29,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 45,0%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,4%.

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

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Державна служба статистики
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