Ітаума зробив несподівану заяву про бій з Усиком

Тріумфальний нокаут в Ер-Ріяді

Молодий британський боксер Мозес Ітаума, якому всього 20 років, вразив світ боксу, здобувши блискавичну перемогу над своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

Їхній довгоочікуваний поєдинок у важкій вазі відбувся в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, і вважався найсерйознішим випробуванням для Ітауми на сьогоднішній день.

Мозес, який прибув на Близький Схід з ідеальним послужним списком 12-0, не знадобилося і двох хвилин, щоб здобути перемогу.

На 59-й секунді другої хвилини він нокаутував 37-річного Вайта потужним ударом правою рукою.

Ітаума продемонстрував бездоганну тактику під час поєдинку з Вайтом, одразу ж кинувшись у бій з першим гонгом.

Він шукав вирішальний удар, хоча й отримав кілька джебів від Вайта.

"Я наполегливо тренувався для цього, я не хотів, щоб це закінчилося в першому раунді. Я влаштував для вас виступ" - - сказав Ітаума після бою.

Глядачі на арені ANB вибухнули криками "Усик", демонструючи своє бажання побачити поєдинок між двома важковаговиками.

Неочікувана заява після бою

Перемога над Вайтом наблизила Ітауму на крок до титульного бою, адже він посідає перше місце в рейтингу WBO у важкій вазі. Однак, попри очікування публіки, сам боксер не поспішає кидати виклик абсолютному чемпіону.

В інтерв'ю BBC Radio 5 Live Sports Extra, британець зробив сенсаційну заяву.

"Я не хочу викликати Усика, бо не вважаю, що заслуговую на цей шанс".

Ітаума пояснив, що поки не готовий виходити на ринг проти такого визнаного чемпіона, як українець. Замість цього він висловив бажання зустрітися з іншими боксерами.

Можливі суперники та подальші плани

Серед можливих опонентів, з якими Ітаума хоче побитися, є Агіта Кабаєля та Джозефа Паркера.

"З хлопцями, які заслуговують на цей шанс, я дуже хочу битися", - підкреслив Мозес.

Цікаво, що сам Олександр Усик, який утримує пояси всіх основних боксерських організацій, наразі веде переговори з новозеландцем Джозефом Паркером, обов’язковим претендентом на титул WBO.

Усик попросив продовження контракту, щоб мати можливість узгодити деталі бою. Якщо ж українець буде змушений звільнити пояс, Паркер може його отримати, що потенційно відкриє для Ітауми можливість поборотися за титул чемпіона світу.

Попри свою молодість, Ітаума вже має бездоганний рекорд і вражаючу впевненість у своїх силах. Його відмова від бою з Усиком, можливо, є частиною стратегічного плану.

Чи змінить він свою думку, якщо титульний бій стане ще ближчим? Це покаже лише час.