Итаума сделал неожиданное заявление о бое с Усиком

Триумфальный нокаут в Эр-Рияде

Молодой британский боксер Мозес Итаума, которому всего 20 лет, поразил мир бокса, одержав молниеносную победу над своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Их долгожданный поединок в тяжелом весе состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и считался самым серьезным испытанием для Итаумы на сегодняшний день.

Мозесу, прибывшему на Ближний Восток с идеальным послужным списком 12-0, не понадобилось и двух минут, чтобы одержать победу.

На 59-й секунде второй минуты он нокаутировал 37-летнего Уайта мощным ударом правой рукой.

Итаума продемонстрировал безупречную тактику во время поединка с Уайтом, сразу же бросившись в бой с первым гонгом.

Он искал решающий удар, хотя и получил несколько джебов от Уайта.

"Я упорно тренировался для этого, я не хотел, чтобы это закончилось в первом раунде. Я устроил для вас выступление" - - сказал Итаума после боя.

Зрители на арене ANB взорвались криками "Усик", демонстрируя свое желание увидеть поединок между двумя тяжеловесами.

Неожиданное заявление после боя

Победа над Уайтом приблизила Итауму на шаг к титульному бою, ведь он занимает первое место в рейтинге WBO в тяжелом весе. Однако, несмотря на ожидания публики, сам боксер не спешит бросать вызов абсолютному чемпиону.

В интервью BBC Radio 5 Live Sports Extra, британец сделал сенсационное заявление.

"Я не хочу вызывать Усика, потому что не считаю, что заслуживаю этого шанса".

Итаума объяснил, что пока не готов выходить на ринг против такого признанного чемпиона, как украинец. Вместо этого он выразил желание встретиться с другими боксерами.

Возможные соперники и дальнейшие планы

Среди возможных оппонентов, с которыми Итаума хочет подраться, есть Агита Кабаэля и Джозефа Паркера.

"С ребятами, которые заслуживают этого шанса, я очень хочу драться", - подчеркнул Мозес.

Интересно, что сам Александр Усик, который удерживает пояса всех основных боксерских организаций, сейчас ведет переговоры с новозеландцем Джозефом Паркером, обязательным претендентом на титул WBO.

Усик попросил продления контракта, чтобы иметь возможность согласовать детали боя. Если же украинец будет вынужден освободить пояс, Паркер может его получить, что потенциально откроет для Итаумы возможность побороться за титул чемпиона мира.

Несмотря на свою молодость, Итаума уже имеет безупречный рекорд и впечатляющую уверенность в своих силах. Его отказ от боя с Усиком, возможно, является частью стратегического плана.

Изменит ли он свое мнение, если титульный бой станет еще ближе? Это покажет только время.