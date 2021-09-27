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Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана

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Италия, Понедельник 27 сентября 2021 02:47
Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана Фото: итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В городах по всей Италии люди вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана. Люди требовали международного давления на талибов с целью позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Мероприятие прошло под лозунгом #Nonlasciamolesole (Давайте не бросать их). Выступавшие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при Министерстве иностранных дел и при Организации Объединенных Наций.

Также отмечается, что среди групп, организовавших демонстрации, были члены фонда Pangea Foundation, который в течение 20 лет работал над проектами экономического развития для афганских женщин. Также они помогали им в эвакуации после захвата власти талибами.

"Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы женщины могли участвовать не только в образовании, но и в политике своей страны", - сказала вице-президент Pangea Foundation Симона Ланцони во время протеста в Риме.

Также она отметила, что необходимо продолжить эвакуацию афганских женщин, который рискуют жизнью, находясь в Афганистане.

"А затем мы должны, возможно, продолжить гуманитарную эвакуацию. определенным образом, думая в первую очередь о тех женщинах, которые не смогли попасть в аэропорт в августе, но сегодня действительно рискуют в Афганистане", - сказала она.

Напомним, что в США осудили планы талибов вернуть казни и строгие наказания в Афганистане. Нед Прайс заявил, что это грубое нарушение прав человека.

Ранее сообщалось, что в Афганистане закрылись СМИ после прихода к власти талибов.

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