Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана
В городах по всей Италии люди вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана. Люди требовали международного давления на талибов с целью позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Мероприятие прошло под лозунгом #Nonlasciamolesole (Давайте не бросать их). Выступавшие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при Министерстве иностранных дел и при Организации Объединенных Наций.
Также отмечается, что среди групп, организовавших демонстрации, были члены фонда Pangea Foundation, который в течение 20 лет работал над проектами экономического развития для афганских женщин. Также они помогали им в эвакуации после захвата власти талибами.
"Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы женщины могли участвовать не только в образовании, но и в политике своей страны", - сказала вице-президент Pangea Foundation Симона Ланцони во время протеста в Риме.
Также она отметила, что необходимо продолжить эвакуацию афганских женщин, который рискуют жизнью, находясь в Афганистане.
"А затем мы должны, возможно, продолжить гуманитарную эвакуацию. определенным образом, думая в первую очередь о тех женщинах, которые не смогли попасть в аэропорт в августе, но сегодня действительно рискуют в Афганистане", - сказала она.
Напомним, что в США осудили планы талибов вернуть казни и строгие наказания в Афганистане. Нед Прайс заявил, что это грубое нарушение прав человека.
Ранее сообщалось, что в Афганистане закрылись СМИ после прихода к власти талибов.