Итальянцы вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана

В городах по всей Италии люди вышли на улицы, чтоб поддержать женщин Афганистана . Люди требовали международного давления на талибов с целью позволить женщинам участвовать в образовательной и политической жизни страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News .

Мероприятие прошло под лозунгом #Nonlasciamolesole (Давайте не бросать их). Выступавшие призвали создать постоянный наблюдательный центр по правам женщин в Афганистане при Министерстве иностранных дел и при Организации Объединенных Наций.

Также отмечается, что среди групп, организовавших демонстрации, были члены фонда Pangea Foundation, который в течение 20 лет работал над проектами экономического развития для афганских женщин. Также они помогали им в эвакуации после захвата власти талибами.

"Мы должны продолжать оказывать давление, чтобы женщины могли участвовать не только в образовании, но и в политике своей страны", - сказала вице-президент Pangea Foundation Симона Ланцони во время протеста в Риме.

Также она отметила, что необходимо продолжить эвакуацию афганских женщин, который рискуют жизнью, находясь в Афганистане.