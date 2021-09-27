Італійці вийшли на вулиці, аби підтримати жінок Афганістану

У містах по всій Італії люди вийшли на вулиці, щоб підтримати жінок Афганістану . Люди вимагали міжнародного тиску на талібів з метою дозволити жінкам брати участь в освітньому та політичному житті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Захід пройшов під гаслом #Nonlasciamolesole (Давайте не кидати їх). Виступаючі закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при Міністерстві закордонних справ і при організації Об'єднаних Націй.

Також зазначається, що серед груп, які організували демонстрації, були члени Фонду Pangea Foundation, який протягом 20 років працював над проектами економічного розвитку для афганських жінок. Також вони допомагали їм в евакуації після захоплення влади талібами.

"Ми повинні продовжувати чинити тиск, щоб жінки могли брати участь не тільки в освіті, але і в політиці своєї країни", - сказала віце-президент Pangea Foundation Симона Ланцоні під час протесту в Римі.

Також вона зазначила, що необхідно продовжити евакуацію афганських жінок, які ризикують життям, перебуваючи в Афганістані.