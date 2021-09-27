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Італійці вийшли на вулиці, аби підтримати жінок Афганістану

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Італія, Понеділок 27 вересня 2021 02:47
Італійці вийшли на вулиці, аби підтримати жінок Афганістану Фото: італійці вийшли на вулиці, щоб підтримати жінок Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У містах по всій Італії люди вийшли на вулиці, щоб підтримати жінок Афганістану. Люди вимагали міжнародного тиску на талібів з метою дозволити жінкам брати участь в освітньому та політичному житті країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Захід пройшов під гаслом #Nonlasciamolesole (Давайте не кидати їх). Виступаючі закликали створити постійний наглядовий центр з прав жінок в Афганістані при Міністерстві закордонних справ і при організації Об'єднаних Націй.

Також зазначається, що серед груп, які організували демонстрації, були члени Фонду Pangea Foundation, який протягом 20 років працював над проектами економічного розвитку для афганських жінок. Також вони допомагали їм в евакуації після захоплення влади талібами.

"Ми повинні продовжувати чинити тиск, щоб жінки могли брати участь не тільки в освіті, але і в політиці своєї країни", - сказала віце-президент Pangea Foundation Симона Ланцоні під час протесту в Римі.

Також вона зазначила, що необхідно продовжити евакуацію афганських жінок, які ризикують життям, перебуваючи в Афганістані.

"А потім ми повинні, можливо, продовжити гуманітарну евакуацію. певним чином, думаючи в першу чергу про тих жінок, які не змогли потрапити в аеропорт в серпні, але сьогодні дійсно ризикують в Афганістані", - сказала вона.

Нагадаємо, що в США засудили плани талібів повернути страти і суворі покарання в Афганістані. Нед Прайс заявив, що це грубе порушення прав людини.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані закрилися ЗМІ після приходу до влади талібів.

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