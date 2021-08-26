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Итальянский самолет попал под обстрел в аэропорту Кабула

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 15:43
Итальянский самолет попал под обстрел в аэропорту Кабула Фото: итальянский самолет обстреляли в Кабуле (flickr.com/blackbunkers)
Автор: РБК-Украина

Итальянский эвакуационный самолет попал под обстрел при вылете из аэропорта Кабула (Афганистан). На борту самолета C130J итальянских ВВС были 98 афганских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство AGI.

Сообщается, что огонь по самолету открыли, когда тот уже оторвался от взлетно-посадочной, при этом двигатели работали на максимальной мощности, чтобы самолет мог взлететь. Пилот немедленно выполнил маневр уклонения, после чего продолжил полет по маршруту на авиабазу Аль-Салем в Кувейте.

На самолете помимо афганцев были итальянские журналисты. Никто не пострадал.

Предполагается, что по самолету стреляли из крупнокалиберного пулемета на ближайшей к аэропорту возвышенности. Это первая известная атака на самолет с начала эвакуации из Афганистана.

Напомним, сегодня эвакуация из аэропорта Кабула была приостановлена из-за угрозы террористического акта.

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Италия Афганистан Кабул
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