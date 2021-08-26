Времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление об эвакуации людей из Афганистана. Осталось мало времени для эвакуации людей.

Он выразил надежду, что движение "Талибан" позволит вывозить людей и после установленной крайней даты 31 августа.

"За оставшееся время, которого, осталось довольно мало, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вывезти всех", - сказал премьер.

По его словам, если "Талибан" хочет иметь доступ к помощи на цели развития, если он хочет разблокировать эти миллиарды средств, если он хочет иметь дипломатические, политические отношения со внешним миром, тогда безопасный проход для тех, кто хочет уехать, является ключевым предварительным условием.