Итальянский лоукостер приостанавливает рейсы в Украину

Итальянский лоукостер Ernest Airlines заявил о приостановке рейсов по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим и Харьков - Милан из-за нерентабельности в зимний сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avianews.

Как сообщается, 6 декабря состоялся последний в этом году рейс из Киева в Геную, теперь воспользоваться услугой можно будет с 1 апреля следующего года по средам и субботам. Последние полеты из Харькова в Рим состоятся 28 декабря и 4 января.

Что касается направления Харьков - Милан, воспользоваться перелетом можно будет 29 декабря, 5 и 12 января. Продажи билетов на другие даты пока что недоступны.

В компании отметили, что всех пассажиров, которые забронировали или купили билеты на период до 28 марта, предупредили о приостановке услуги и предложили им бесплатно поменять пункт назначения или получить компенсацию за билет.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", - говорится в сообщении.

Известно, что до конца зимнего сезона авиакомпания Ernest Airlines будет сотрудничать только с аэропортами Киева, Одессы и Львова.

Напомним, SkyUp начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону. Полеты начнут выполнять летом 2020 года.

Кроме того, SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.