Італійський лоукостер призупиняє рейси в Україну

Італійський лоукостер Ernest Airlines заявив про призупинення рейсів за маршрутами Київ - Генуя, Харків - Рим і Харків - Мілан через нерентабельність в зимовий сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avianews.

Як повідомляється, 6 грудня відбувся останній у цьому році рейс з Києва до Генуї, тепер скористатися послугою можна буде з 1 квітня наступного року по середах і суботах. Останні польоти з Харкова у Рим відбудуться 28 грудня і 4 січня.

Що стосується напрямку Харків - Мілан, скористатися перельотом можна буде 29 грудня, 5 і 12 січня. Продажу квитків на інші дати поки що недоступні.

У компанії відзначили, що всіх пасажирів, які забронювали або купили квитки на період до 28 березня, попередили про призупинення послуги і запропонували їм безкоштовно поміняти пункт призначення або отримати компенсацію за квиток.

"Всі пасажири, яких торкнулися ці зміни, були відповідно проінформовані по е-mail і SMS. Запити на повернення вартості квитка та/або переоформлення квитка на інші рейси обробляються", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до кінця зимового сезону авіакомпанія Ernest Airlines буде співпрацювати тільки з аеропортами Києва, Одеси і Львова.

Нагадаємо, SkyUp почне виконувати рейси зі Львова у Іракліон, Батумі, Бургас і Барселону. Польоти почнуть виконувати улітку 2020 року.

Крім того, SkyUp відкриває новий рейс з Києва в італійське місто Барі. Рейси стартують 30 березня 2020 року і здійснюватимуться двічі на тиждень. Мінімальна ціна квитка становитиме 1700 гривень в одну сторону.