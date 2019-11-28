SkyUp запустит еще четыре рейса со Львова

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Рейсы начнут выполнять летом 2020 года

Авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По словам гендиректора перевозчика Евгения Хайнацкого, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом.

"Несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что украинская лоукост авиакомпания SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж 3 апреля 2020 года. Рейсы будут осуществляться с апреля по октябрь дважды в неделю - по вторникам и пятница. Из Харькова вылеты запланированы на 14:10 (прилет - 16:55), из Парижа вылет планируется на 17:55 (прилет - 22:15).

РБК-Украина писало, что SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю - по понедельникам (вылет из Киева в 11:10) и пятницам (вылет в 11:25). Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.