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Італійський енергетичний гігант Enel йде з Росії

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Рим, Четвер 16 червня 2022 21:26
Італійський енергетичний гігант Enel йде з Росії Фото: компанія Enel йде з Росії (wikimedia.org)
Автор: Юлія Бойко

Італійський енергетичний гігант Enel продає свою частку в компанії "Енел Росія" та йде з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Enel на сайті Італійської фондової біржі.

Повідомляється, що Enel уклав дві окремі угоди на загальну суму 135 млн доларів. За цю суму будуть продані 56,43% в ПАТ "Енел Росія" компанії "Лукойл" і фонду "Газпромбанк-Фрезія".

Закриття угоди очікується в третьому кварталі і залежить від ряду умов, зокрема, рішення комісії РФ з іноземних інвестицій і ФАС Росії. До цього гендиректор Франческо Стараче анонсував, що Enel близький до продажу своїх російських активів.

Зазначимо, до складу "Енел Росія" входять три газові електростанції - Конаковська ГРЕС, Невинномиська ГРЕС і Середньоуральська ГРЕС, а також вітропарк в Ростовській області. Ще один вітропарк у Мурманській області добудують у жовтні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Coca-Cola припиняє виробництво і продаж в Російській Федерації.

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