Итальянская Серия А озвучила план возобновления сезона

Фото: Серия А вернется в июне (twitter.com/1913parmacalcio)

Окончательное решение примут 29 мая

Руководство Серии А выступило с уточняющим заявлением касательно возобновления футбольного сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Ранее в Италии рассматривали две даты начала матчей чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте Серии А.

Накануне все 20 клубов высшего дивизиона обсудили ситуацию в режиме видеоконференции, на которой подтвердили решение возобновить сезон 13 июня. Ожидается, что в эту дату будут доиграны четыре оставшихся матча 25 тура: "Аталанта" - "Сассуоло", "Интер" - "Сампдория", "Торино" - "Парма" и "Верона" - "Кальяри".

Таким образом, полноценный сезон (когда у всех команд буде равное количество сыгранных матчей) возобновится 20 июня.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после встречи министра спорта, представителей Федерации футбола Италии и руководства Серии А, которая запланирована на 29 мая.

Дедлайн завершения футбольных лиг в стране - 20 августа. Новый сезон должен стартовать 1 сентября.

Напомним, первой среди европейских чемпионатов возобновила сезон немецкая Бундеслига.

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Автор: Вера Олейник