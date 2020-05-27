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Італійська Серія А озвучила план відновлення сезону

Новини » Спорт     27.05.2020 - 11:13
Італійська Серія А озвучила план відновлення сезону
Фото: Серія А повернеться в червні (twitter.com/1913parmacalcio)

Остаточне рішення ухвалять 29 травня

Керівництво Серії А виступило з уточнюючою заявою щодо відновлення футбольного сезону, перерваного через пандемію коронавірусу. Раніше в Італії розглядали дві дати початку матчів чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію, яка опублікована на сайті Серії А.

Напередодні всі 20 клубів вищого дивізіону обговорили ситуацію в режимі відеоконференції, на якій підтвердили рішення відновити сезон 13 червня. Очікується, що в цю дату будуть дограні чотири матчі, що залишилися з 25 туру: "Аталанта" - "Сассуоло", "Інтер" - "Сампдорія", "Торіно" - "Парма" і "Верона" - "Кальярі".

Таким чином, повноцінний сезон (коли у всіх команд буде рівна кількість зіграних матчів) відновиться 20 червня.

Зазначається, що остаточне рішення буде ухвалено після зустрічі міністра спорту, представників Федерації футболу Італії і керівництва Серії А, яка запланована на 29 травня.

Дедлайн завершення футбольних ліг в країні - 20 серпня. Новий сезон повинен стартувати 1 вересня.

Нагадаємо, першою серед європейських чемпіонатів відновила сезон німецька Бундесліга.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України возобновлениечемпионат ИталииФутбол
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