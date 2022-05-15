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Итальянская полиция предотвратила российские хакерские атаки во время Евровидения

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Италия, Воскресенье 15 мая 2022 10:28
Итальянская полиция предотвратила российские хакерские атаки во время Евровидения Фото: Kalush Orchestra победил на "Евровидении" (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских группировок время полуфинала и субботнего финала конкурса "Евровидение" в Турине. Победу на конкурсе одержал украинский Kalush Orchestra.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время голосования и выступлений участников полиция отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Legion.

Ранее 11 мая Killnet заявил об атаке на веб-сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS).

После вторжения России в Украину 24 февраля правительства многих западных стран повысили уровень готовности в ожидании возможных кибератак на ИТ-системы и инфраструктуру.

Напомним, украинский Kalush Orchestra выиграл конкурс "Евровидение" 14 мая с песней Stefania, на волне общественной поддержки Украины.

После исполнения песни Stefania в финале "Евровидения" лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую группу. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега Псюка расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

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