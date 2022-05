Італійська поліція запобігла російським хакерським атакам під час Євробачення

Під час голосування і виступів учасників поліція відбила кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи Killnet і її філії Legion.

Раніше 11 травня Killnet заявив про атаку на веб-сайти кількох італійських установ, включаючи Сенат, верхню палату парламенту Італії та Національний інститут охорони здоров'я (ISS).

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого уряди багатьох західних країн підвищили рівень готовності в очікуванні можливих кібератак на ІТ-системи та інфраструктуру.

Нагадаємо, український Kalush Orchestra виграв конкурс "Євробачення" 14 травня з піснею Stefania, на хвилі громадської підтримки України.

Після виконання пісні Stefania у фіналі "Євробачення" лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!"- сказав він.

Європейський мовний союз вирішив не дискваліфікувати українську групу. Вони сказали, що" розуміють весь біль українського народу", а заяву Олега Псюка розцінили"як гуманітарний заклик, а не політичний".