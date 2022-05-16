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Итальянская нефтегазовая компания Eni готовится открыть счет в рублях, - Bloomberg

Фото: Eni готовится открыть счет в рублях для оплаты российского газа (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Итальянская нефтегазовая компания Eni готова открыть рублевый счет в "Газпромбанке" для оплаты российского газа в мае. Холдинг принял такое решение после смягчения позиции ЕС по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметили источники издания, к среде, 18 мая, Eni начнет открывать счета в рублях и евро в "Газпромбанке". Компания планирует вовремя провести платежи в мае и избежать каких-либо рисков в поставках газа.

Один из собеседников агентства отметил, что Eni ждала официальной публикации рекомендаций ЕС о возможности оплаты российского газа в рублях. Представитель компании заявил изданию, что не комментирует слухи и опроверг открытие двух счетов в российском банке.

Напомним, Еврокомиссия подготовила импортерам ЕС рекомендации об оплате российского газа, которые позволят не нарушать санкции.

Отметим, ранее источники Bloomberg сообщали о намерениях Eni заплатить за поставки газа в мае рублями.

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