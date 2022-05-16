RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італійська нафтогазова компанія Eni готується відкрити рахунок у рублях, - Bloomberg

Фото: Eni готується відкрити рахунок в рублях для оплати російського газу (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Італійська нафтогазова компанія Eni готова відкрити рублевий рахунок в "Газпромбанку" для оплати російського газу в травні. Холдинг прийняв таке рішення після пом'якшення позиції ЄС з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначили джерела видання, до середи, 18 травня, Eni почне відкривати рахунки в рублях і євро в "Газпромбанку". Компанія планує вчасно провести платежі в травні і уникнути будь-яких ризиків у постачання газу.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що Eni чекала офіційної публікації рекомендацій ЄС про можливість оплати російського газу в рублях. Представник компанії заявив виданню, що не коментує чутки і спростував відкриття двох рахунків у російському банку.

Нагадаємо, Єврокомісія підготувала імпортерам ЄС рекомендації про оплату російського газу, які дозволять не порушувати санкції.

Зазначимо, раніше джерела Bloomberg повідомляли про наміри Eni заплатити за постачання газу в травні рублями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІталіяГазВійна в Україні