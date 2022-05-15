ЕС готовит своим импортерам предложения по оплате за российский газ, - Bloomberg
Европейская комиссия готовит своим импортерам предложение, чтобы они могли покупать российский газ, не нарушая санкции. Предполагается, что этот вариант устроит президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что Европейская комиссия в новом руководстве по платежам за газ намерена предложить импортерам публично заявить о том, что они будут считать обязательства выполненными после оплаты в долларах или евро в соответствии с контрактами.
При этом Еврокомиссия не будет мешать компаниям-поставщикам открывать счета в "Газпромбанке" и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями.
Bloomberg отмечает, что европейские компании в течение нескольких недель пытались выяснить, как они могли бы пойти на условия Москвы, не нарушая санкции в отношении Центрального банка РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за российский газ в рублях.
При этом в Европейской комиссии заявляли, что оплата за российский газ в рублях является нарушением санкций против России за вторжение в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.