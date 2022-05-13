Итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за газ в рублях, - Bloomberg

Eni может начать платить в рублях за газ (facebook.com/Eni)

Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли. Также юристы холдинга ведут юридическую работу по подготовке к открытию рублевых счетов для оплаты газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.