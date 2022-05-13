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Итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за газ в рублях, - Bloomberg

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Рим, Пятница 13 мая 2022 00:13
Итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за газ в рублях, - Bloomberg Eni может начать платить в рублях за газ (facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли. Также юристы холдинга ведут юридическую работу по подготовке к открытию рублевых счетов для оплаты газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Этот шаг был предпринят после того, как "Газпром" попытался заверить Eni в том, что платеж не нарушит санкции ЕС, поскольку центральный банк России не будет принимать непосредственного участия. Европейские компании в течение нескольких недель пытались выяснить, как они могут удовлетворить спрос России на платежи в рублях и сохранить поставки газа, не нарушая санкций против РФ.

Клаудио Дескальци, главный исполнительный директор компании Eni, принимал непосредственное участие в усилиях итальянского правительства по сокращению энергетической зависимости от России, помогая заключать энергетические сделки в Алжире и Анголе.

Ранее мы писали, что премьер-министр Италии не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа. Марио Драги уверен, что страна сумеет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также Италия намерена увеличить импорт газа из Конго и Анголы для замены российского топлива. Италия получает около 40% своего импорта газа из России и изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.

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