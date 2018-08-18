Итальянская компания обещает отстроить мост в Генуе после обвала

Обслуживающая компания выделит 500 млн евро на реконструкцию моста

Итальянская компания Autostrade per l'Italia, которая является оператором моста в Генуе, в результате обрушения которого погибли 42 человека, обещает отстроить сооружение. Об этом сообщает DW.

Как заявили в компании в субботу, 18 августа, на восстановление моста и помощь Генуе планируется выделить 500 миллионов евро.

Однако Autostrade per l'Italia заявила, что отказывается признать свою вину в трагедии. В частности, исполнительный директор компании Джованни Кастелуччи сказал, что оператор не может взять на себя ответственность за обвал, причины которого еще окончательно не установлены и расследование продолжается.

Как отметил директор, его компания готова построить новый мост в течение восьми месяцев. Это произойдет после того, как компанией будут получены все разрешения.

Напомним, в правительстве Италии начали расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей мост Моранди возле Генуи.

Отметим, число погибших в результате обвала моста в Италии, который произошел 14 августа в Генуе, возросло до 42 челове