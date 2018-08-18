Італійська компанія обіцяє відбудувати міст у Генуї після обвалу

Обслуговуюча компанія виділить 500 млн євро на реконструкцію мосту

Італійська компанія Autostrade per l'Italia, яка є оператором мосту в Генуї, внаслідок обвалу якого загинули 42 людини, обіцяє відбудувати споруду. Про це повідомляє DW.

Як заявили у компанії в суботу, 18 серпня, на відбудову мосту і допомогу Генуї планується виділити 500 мільйонів євро.

Проте Autostrade per l'Italia заявила, що відмовляється визнати свою вину в трагедії. Зокрема, виконавчий директор компанії Джованні Кастелуччі сказав, що оператор не може взяти на себе відповідальність за обвал, причини якого ще остаточно не встановлені і розслідування триває.

Як зазначив директор, його компанія готова побудувати новий міст протягом восьми місяців. Це станеться після того, як компанією будуть отримані усі дозволи.

Нагадаємо, в уряді Італії почали розслідування щодо компанії Autostrade per l'Italia, обслуговуючої міст Моранді біля Генуї.

Зазначимо, число загиблих в результаті обвалу мосту в Італії, який стався 14 серпня в Генуї, зросло до 42 осіб.