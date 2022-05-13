UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Итальянская энергетическая компания Eni готовится к оплате за газ в рублях, - Bloomberg

Eni может начать платить в рублях за газ (facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Итальянская энергетическая компания Eni намерена заплатить "Газпрому" за поставки газа в мае, даже если первоначальный платеж в евро будет конвертирован в рубли. Также юристы холдинга ведут юридическую работу по подготовке к открытию рублевых счетов для оплаты газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Этот шаг был предпринят после того, как "Газпром" попытался заверить Eni в том, что платеж не нарушит санкции ЕС, поскольку центральный банк России не будет принимать непосредственного участия. Европейские компании в течение нескольких недель пытались выяснить, как они могут удовлетворить спрос России на платежи в рублях и сохранить поставки газа, не нарушая санкций против РФ.

Клаудио Дескальци, главный исполнительный директор компании Eni, принимал непосредственное участие в усилиях итальянского правительства по сокращению энергетической зависимости от России, помогая заключать энергетические сделки в Алжире и Анголе.

Ранее мы писали, что премьер-министр Италии не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа. Марио Драги уверен, что страна сумеет подготовиться к следующему отопительному сезону.

Также Италия намерена увеличить импорт газа из Конго и Анголы для замены российского топлива. Италия получает около 40% своего импорта газа из России и изо всех сил пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталияСанкции против России