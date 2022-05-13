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Італійська енергетична компанія Eni готується до оплати за газ в рублях, - Bloomberg

Eni може почати платити за газ в рублях (facebook.com/Eni)
Автор: Константин Широкун

Італійська енергетична компанія Eni має намір заплатити "Газпрому" за постачання газу в травні, навіть якщо початковий платіж в євро буде конвертований в рублі. Також юристи холдингу ведуть юридичну роботу з підготовки до відкриття рублевих рахунків для оплати газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цей крок був зроблений після того, як "Газпром" спробував запевнити Eni в тому, що платіж не порушить санкції ЄС, оскільки центральний банк Росії не братиме безпосередньої участі. Європейські компанії протягом декількох тижнів намагалися з'ясувати, як вони можуть задовольнити попит Росії на платежі в рублях і зберегти поставки газу, не порушуючи санкцій проти РФ.

Клаудіо Дескальці, головний виконавчий директор компанії Eni, брав безпосередню участь у зусиллях італійського уряду щодо скорочення енергетичної залежності від Росії, допомагаючи укладати енергетичні угоди в Алжирі та Анголі.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Італії не бачить загроз у разі припинення поставок російського газу. Маріо Драгі впевнений, що країна зуміє підготуватися до наступного опалювального сезону.

Також Італія має намір збільшити імпорт газу з Конго і Анголи для заміни російського палива. Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії і щосили намагається диверсифікувати свою структуру енергопостачання.

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