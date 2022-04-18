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Премьер Италии не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа

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Рим, Понедельник 18 апреля 2022 14:26
Премьер Италии не видит угроз в случае прекращения поставок российского газа Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европа может ограничить свою зависимость от российских энергоносителей за счет диверсификации "в относительно короткие сроки". Премьер-министр Италии Марио Драги не видит рисков перед следующим отопительным сезоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Драги изданию Corriere della Sera.

"Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна стать политическим подчинением, - сказал он. - Для этого нам необходимо диверсифицировать источники энергии и найти новых поставщиков".

Чтобы отказаться от российской энергии, итальянская Eni подписала соглашение с алжирской Sonatrach в начале этого месяца о получении дополнительных 9 млрд кубометров газа. "Другие страны последуют этому примеру. Диверсификация возможна и осуществима в относительно короткие сроки, короче, чем мы предполагали всего месяц назад", - сказал он.

В настоящее время Россия поставляет около 40% природного газа в Италию. ЕС согласился прекратить импорт угля в начале апреля, и существует давление, чтобы это распространилось на нефть и газ.

"Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе, по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу", - сказал Драги.

Когда его спросили о зиме и риске замедления промышленного производства в случае нехватки газа, Драги ответил, что у Италии хорошие позиции с газом в хранилищах и новым газом от других поставщиков.

"Даже если будут приняты меры по сдерживанию, они будут мягкими", - сказал он, добавив, что они будут включать снижение нагрева на 1-2 градуса и внесение аналогичных изменений, когда речь идет о кондиционерах.

Драги также сказал, что целью будет быстрое инвестирование в источники возобновляемой энергии. "До сих пор препятствие носило в основном бюрократический и разрешительный характер", - сказал он. "Мы больше не можем позволить себе эти вето".

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