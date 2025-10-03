Італію паралізували пропалестинські протести: що відбувається в країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що на протест вийшли профспілкові діячі, студенти, активісти та інші групи людей. Вони заблокували автомагістралі та транспортні вузли по всій країні - в тому числі головні автомагістралі у Пескарі, Тренто, Болоньї, Мілані та Турині, поїзди у Флоренції, Генуї, Перуджі та Кальярі.

В Турині та Неаполі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, які, р озмахуючи прапорами Палестини та плакатами з вимогами до Ізраїлю - "припинити окупацію", перекрили вулиці. У протестах, за деякими підрахунками, могло взяти участь не менше двох мільйонів людей.

Чого хотіли протестувальники

Демонстранти заявили, що дії офіційного Риму були "недостатніми" для того, щоб захистити екіпажі флотилії. Вони вимагають від уряду терміново розірвати військові зв'язки з Ізраїлем, визнати "палестинську державу" та скоротити витрати на військову допомогу ізраїльтянам.

Профспілки виступили з вимогою оголосити загальний страйк після того, як Ізраїль перехопив флотилію "Глобальний Сумуд". Ізраїль також затримав екоактивістку Грету Тунберг та інших активістів, серед яких 20 італійців.

Рим зі свого боку заявляє, що не визнає "державність Палестини", доки ХАМАС не звільнить заручників та не піде з влади у Секторі Газа. Міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що страйк є "незаконним" та пригрозив покарати як страйкарів, так і профспілки.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що порушення порядку не допоможуть палестинцям, а тільки спричинять проблеми, в тому числі італійцям.