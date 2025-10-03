Италию парализовали пропалестинские протесты: что происходит в стране
Некоторые регионы Италии днем 3 октября охватили масштабные пропалестинские протесты. Протестующие требуют от правительства Джорджии Мелони "жесткой позиции" в отношении Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что на протест вышли профсоюзные деятели, студенты, активисты и другие группы людей. Они заблокировали автомагистрали и транспортные узлы по всей стране - в том числе главные автомагистрали в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, поезда во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри.
В Турине и Неаполе произошли столкновения полиции с протестующими, которые,размахивая флагами Палестины и плакатами с требованиями к Израилю - "прекратить оккупацию", перекрыли улицы. В протестах, по некоторым подсчетам, могло принять участие не менее двух миллионов человек.
Чего хотели протестующие
Демонстранты заявили, что действия официального Рима были "недостаточными" для того, чтобы защитить экипажи флотилии. Они требуют от правительства срочно разорвать военные связи с Израилем, признать "палестинское государство" и сократить расходы на военную помощь израильтянам.
Профсоюзы выступили с требованием объявить всеобщую забастовку после того, как Израиль перехватил флотилию "Глобальный Сумуд". Израиль также задержал экоактивистку Грету Тунберг и других активистов, среди которых 20 итальянцев.
Рим со своей стороны заявляет, что не признает "государственность Палестины", пока ХАМАС не освободит заложников и не уйдет из власти в Секторе Газа. Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что забастовка является "незаконной" и пригрозил наказать как бастующих, так и профсоюзы.
Вторая попытка Тунберг
Напомним, что 1 октября корабли Военно-морских сил Израиля перехватили флотилию из 44 судов, которая направлялась в Сектор Газа с гуманитарной миссией. Это была вторая попытка после того, как 9 июня Израиль перехватил первые суда активистов.
31 августа новая флотилия вышла на повторный прорыв блокады Сектора Газа. На одной из лодок находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Ее и других активистов задержали во время перехвата.
После этого во многих странах Европы вспыхнули протесты против Израиля. Люди вышли на улицы в Турции, Италии, Испании, Германии, Греции, Франции и других странах Европы.