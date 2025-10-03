Италию парализовали пропалестинские протесты: что происходит в стране

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что на протест вышли профсоюзные деятели, студенты, активисты и другие группы людей. Они заблокировали автомагистрали и транспортные узлы по всей стране - в том числе главные автомагистрали в Пескаре, Тренто, Болонье, Милане и Турине, поезда во Флоренции, Генуе, Перудже и Кальяри.

В Турине и Неаполе произошли столкновения полиции с протестующими, которые, размахивая флагами Палестины и плакатами с требованиями к Израилю - "прекратить оккупацию", перекрыли улицы. В протестах, по некоторым подсчетам, могло принять участие не менее двух миллионов человек.

Чего хотели протестующие

Демонстранты заявили, что действия официального Рима были "недостаточными" для того, чтобы защитить экипажи флотилии. Они требуют от правительства срочно разорвать военные связи с Израилем, признать "палестинское государство" и сократить расходы на военную помощь израильтянам.

Профсоюзы выступили с требованием объявить всеобщую забастовку после того, как Израиль перехватил флотилию "Глобальный Сумуд". Израиль также задержал экоактивистку Грету Тунберг и других активистов, среди которых 20 итальянцев.

Рим со своей стороны заявляет, что не признает "государственность Палестины", пока ХАМАС не освободит заложников и не уйдет из власти в Секторе Газа. Министр транспорта Маттео Сальвини заявил, что забастовка является "незаконной" и пригрозил наказать как бастующих, так и профсоюзы.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нарушения порядка не помогут палестинцам, а только создадут проблемы, в том числе итальянцам.