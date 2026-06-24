Італійський виробник зброї постачав армії РФ рушниці під час війни, - ЗМІ

За даними журналістів, європейському холдингу досі належить 57% акцій російської компанії.

Лише протягом 2022 року "Русский Орел" імпортував до РФ 3 919 одиниць зброї. Це продукція компаній Benelli, Fabbrica D'Armi Pietro Beretta та Stoeger, які входять до Beretta Holding.

Попри європейські санкції, російські партнери холдингу продовжують отримувати зброю - останню відому партію оформили у квітні 2026 року. Її отримало ТОВ "Кольчуга".

Що використовує армія РФ

Більшість завезеної зброї є мисливськими рушницями, але Росія змогла отримати й сотні сучасних снайперських гвинтівок та армійських дробовиків.

Зокрема, російські військові та співробітники ФСО використовують дробовики Benelli (моделі M2 та M4) для збиття FPV-дронів. Крім того, російські снайпери активно застосовують гвинтівки Tikka та Sako, які виробляє фінський завод Beretta.

Фото: отримання російською компанією зброї Beretta (theins.ru)

Фото: отримання російською компанією зброї Beretta (theins.ru)

The Insider пише, що загалом із березня 2022 року до лютого 2024 року імпортери у країні-агресорці отримали щонайменше 15 337 одиниць зброї західного виробництва. Майже 40% із них (6 064 одиниці) виготовлені на підприємствах, що входять до Beretta Holding.

Санкції та арешти посередників

Нагадаємо, у лютому 2024 року журналісти вже повідомляли, що Beretta володіє російським імпортером зброї. Після цього США внесли "Русский Орел" до санкційного списку та заарештували кількох посередників.

Проте ані в Італії, ані в ЄС офіційне розслідування щодо контрабанди так і не розпочали. Коли у лютому 2026 року на слуханнях у парламенті президента Beretta запитали про постачання зброї до РФ, засідання просто закрили.

Представники збройового холдингу у відповідь на запит журналістів наголосили, що всі компанії групи припинили комерційну діяльність на російському ринку, а "Русский Орел" був виключений із консолідованої звітності.