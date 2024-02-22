США попередили союзників, що Росія може вивести ядерну зброю на орбіту цього року, - NYT

Американські розвідслужби повідомили своїм найближчим європейським союзникам, що якщо Росія і збирається запустити на орбіту ядерну зброю, то, найімовірніше, зробить це цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

При цьому спецслужби припускають, що Росія також може запустити на орбіту нешкідливу "фіктивну" боєголовку, щоб залишити Захід у здогадках щодо своїх можливостей.

Співробітники американської розвідки провели серію поспішних засекречених брифінгів для своїх союзників по НАТО і Азії, оскільки стали просочуватися подробиці американської оцінки намірів Росії.

Американські розвідувальні служби різко розходяться в думках щодо планів російського диктатора Володимира Путіна.

У вівторок, 20 лютого, Путін відкинув звинувачення в намірі вивести на орбіту ядерну зброю, а його міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що попередження розвідки було сфабриковано в спробі змусити Конгрес санкціонувати збільшення допомоги Україні.

Путін не приховує, що зацікавлений у модернізації російських систем доставки часів холодної війни, таких як бомбардувальник, який може досягти Сполучених Штатів і розрахований на два десятки одиниць ядерної зброї. Він рекламував цілий флот нової зброї - деякі з них все ще перебувають у розробці, - включно з безпілотною ядерною торпедою "Посейдон", що має перетнути Тихий океан без контролю з боку людини і вибухнути на західному узбережжі США.

Однак космічна зброя буде іншою. На відміну від решти арсеналу Росії або США, вона не буде призначена для ураження міст, військових об'єктів або будь-якого іншого місця на Землі. Натомість вона була б вкладена в супутник, здатний знищувати рої комерційних і військових супутників, що обертаються поруч із ним на низькій навколоземній орбіті, включно з такими, як Starlink, які змінюють глобальні комунікаційні можливості.

Саме здатність України зв'язувати свій уряд, військових і керівництво через Starlink зіграла вирішальну роль у виживанні країни в перші місяці після російського вторгнення.

За словами двох високопоставлених чиновників, обізнаних з оцінкою розвідданих, яку США надали союзникам, американські офіційні особи заявили, що Путін може вважати, що одна тільки загроза масштабної руйнації - навіть якщо це означає вибух власних російських супутників - може надати його ядерному арсеналу нового вигляду стримувального фактору.