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Новий прем'єр Італії пообіцяла підтримку України та санкції проти Путіна

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 14:58
Новий прем'єр Італії пообіцяла підтримку України та санкції проти Путіна Фото: прем'єр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Джорджа Мелоні, перша жінка-прем'єр-міністр Італії, пообіцяла провести країну через одні з найважчих часів із часів Другої світової війни та підтримувати Україну у її війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У своїй першій промові в парламенті Мелоні заявила, що голос її націоналістичної правої коаліції буде почута в Європі, і наголосила, що виступає проти расизму та дискримінації.

Італія продовжуватиме підтримувати західні санкції проти президента Росії Володимира Путіна, попри обмеження імпорту газу з Москви, сказала Мелоні під час великої мови, яка тривала більше години.

"Поступка путінському шантажу у сфері енергетики не вирішить проблему, а посилить її, відкривши шлях до нових вимог і шантажу", - сказала Мелоні.

Глава націоналістичної партії "Брати Італії" 45-річна Мелоні здобула перемогу минулого місяця у складі коаліції, до якої входили "Вперед, Італія", очолювана колишнім прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі, та антиіммігрантська "Ліга" Маттео Сальвіні.

Уряд став найправішим в Італії з часів Другої світової війни, і колишні тісні зв'язки між Москвою та Берлусконі та Сальвіні викликають занепокоєння щодо його зовнішньої політики.

Мелоні сказала, що її уряд запропонує фінансову підтримку сім'ям і фірмам, які постраждали від енергетичної кризи, попередивши, що висока вартість цього означає, що її адміністрації, можливо, доведеться відкласти деякі зі своїх дорожчих передвиборчих обіцянок.

"Контекст, в якому уряду доведеться діяти, дуже складний, можливо, найскладніший з часів Другої світової війни", - сказала вона, додавши, що наступного року економіка може зануритися в рецесію, оскільки вона бореться з наслідками COVID-19, що зростає інфляцією. війною Росії проти України.

Мелоні, яка виросла у робочому районі Риму, кинула виклик негативним прогнозам щодо перспектив свого уряду.

Партія Мелоні має неофашистське коріння, але вона заявила парламенту, що її уряд боротиметься з будь-якою формою дискримінації.

"Я ніколи не відчувала співчуття або близькості до антидемократичних режимів. Ні до яких режимів, включаючи фашизм. Так само я завжди вважала расові закони 1938 року найнижчою точкою італійської історії, ганьбою, яка назавжди заплямує наш народ", - сказала вона.

Щодо імміграції, ключового питання для її прихильників, вона сказала, що Італія прагнутиме зупинити контрабандне ввезення людей через Середземне море та працювати з урядами в Африці, щоб допомогти зупинити потоки мігрантів з континенту.

Прихильники Мелоні аплодували їй стоячи після її 70-хвилинної мови, скандуючи: "Джорджа, Джорджа".

Пізніше того ж дня нижня палата проведе вотум довіри до нового уряду, і Мелоні має впевнено перемогти. Аналогічне голосування очікується у Сенаті верхньої палати у середу.

РанішеДжорджа Мелоні заявила про свою повну підтримку Києва після отримання поздоровлень від президента України Володимира Зеленського з її перемогою на виборах.

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