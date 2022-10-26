Итальянский премьер назвала способ достижения мира между Украиной и РФ
Единственным способом способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией является помощь украинской стороне защитить себя военными средствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянского премьера Джорджи Мелони, которую цитирует The Guardian.
"Мира можно достичь, поддержав Украину... Это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры", - заявила она в парламенте в преддверии голосования за вотум доверия ее недавно назначенному правительству.
Отметим, Мелони неоднократно высказывалась в поддержку Украины, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини занимают пророссийскую позицию из-за давних связей с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, сразу после назанчения она пообещала провести Италию через самые трудные времена со времен Второй мировой войны и поддержать Украину в войне с Россией.
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