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Итальянский премьер назвала способ достижения мира между Украиной и РФ

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Рим, Среда 26 октября 2022 20:20
Итальянский премьер назвала способ достижения мира между Украиной и РФ Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Единственным способом способствовать заключению мирного соглашения между Украиной и Россией является помощь украинской стороне защитить себя военными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянского премьера Джорджи Мелони, которую цитирует The Guardian.

"Мира можно достичь, поддержав Украину... Это единственный шанс, который у нас есть для двух сторон, чтобы вести переговоры", - заявила она в парламенте в преддверии голосования за вотум доверия ее недавно назначенному правительству.

Отметим, Мелони неоднократно высказывалась в поддержку Украины, в то время как ее союзники по коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини занимают пророссийскую позицию из-за давних связей с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, сразу после назанчения она пообещала провести Италию через самые трудные времена со времен Второй мировой войны и поддержать Украину в войне с Россией.

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