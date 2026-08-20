Італійський оборонний гігант зайшов на ринок України та відкрив офіс у Києві

Розвиток українського ОПК

Нагадаємо, український оборонний сектор продовжує системно трансформуватися та впроваджувати нові інструменти для підсилення захисників на фронті.

Держава залучає як новітні цифрові рішення для забезпечення військових, так і міжнародних партнерів для розвитку технологій.

Зокрема, державний маркетплейс Brave1 Market розширив можливості для підрозділів і дозволив замовляти дрони "під себе" під конкретні бойові задачі. Це дозволяє військовим отримувати кастомну техніку замість виключно серійних рішень.

Крім того, українські розробники постійно адаптують FPV-дрони під актуальні потреби передової.

Під час спеціального заходу Demo Day технологічний кластер Brave1 вперше показав нові рішення для FPV, де понад 50 виробників презентували новітні запчастини та компоненти.