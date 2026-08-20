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Итальянский оборонный гигант вошел на рынок Украины и открыл офис в Киеве

23:08 20.08.2026 Чт
2 мин
Итальянцы испытают в Украине новейшую систему ПВО
aimg Сергей Козачук
Фото: Leonardo открыл дочернюю компанию в Украине (facebook.com/LDOcompany)

Итальянский оборонный гигант Leonardo открыл дочернюю компанию в Украине. Она будет заниматься научными исследованиями и разработками в области оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Чем будет заниматься "Леонардо Украина"

Киевская компания "Леонардо Украина" полностью принадлежит Leonardo International, а ее уставный капитал составляет 5,13 миллиона гривен (более 100 тысяч евро).

Компанию зарегистрировали в украинском бизнес-реестре еще в конце мая, однако, впервые информацию о ней обнародовали в полугодовом финансовом отчете группы.

Спикер оборонного гиганта подтвердил, что юридический процесс для начала работы уже завершен.

Основными направлениями деятельности украинского филиала станут:

  • научные и инженерные исследования;
  • разработка систем связи и навигации;
  • создание специализированного программного обеспечения и предоставление ИТ-услуг;
  • развитие электронных и оптических технологий

Создание подразделения обеспечит Leonardo непосредственное присутствие в украинской экосистеме оборонных инноваций, базирующейся вокруг государственного кластера Brave1.

Интеграция в украинский оборонный сектор

Этот шаг должен приблизить итальянского производителя к украинской отрасли беспилотников и стремительно развивающемуся ракетному вооружению.

Кроме того, компания намерена опробовать в Украине свою интеграционную многодоменную систему противовоздушной обороны "Купол Микеланджело".

Развитие украинского ОПК

Напомним, украинский оборонный сектор продолжает системно трансформироваться и внедрять новые инструменты для усиления защитников на фронте.

Государство привлекает как новые цифровые решения для обеспечения военных, так и международных партнеров для развития технологий.

В частности, государственный маркетплейс Brave1 Market расширил возможности для подразделений и разрешил заказывать дроны "под себя" под конкретные боевые задачи. Это позволяет военным получать кастомную технику вместо исключительно серийных решений.

Кроме того, украинские разработчики постоянно адаптируют FPV-дроны под актуальные передовые потребности.

В ходе специального мероприятия Demo Day технологический кластер Brave1 впервые показал новые решения для FPV, где более 50 производителей представили новейшие запчасти и компоненты.

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