Итальянский оборонный гигант вошел на рынок Украины и открыл офис в Киеве

Итальянский оборонный гигант Leonardo открыл дочернюю компанию в Украине. Она будет заниматься научными исследованиями и разработками в области оборонных технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
Киевская компания "Леонардо Украина" полностью принадлежит Leonardo International, а ее уставный капитал составляет 5,13 миллиона гривен (более 100 тысяч евро).
Компанию зарегистрировали в украинском бизнес-реестре еще в конце мая, однако, впервые информацию о ней обнародовали в полугодовом финансовом отчете группы.
Спикер оборонного гиганта подтвердил, что юридический процесс для начала работы уже завершен.
Основными направлениями деятельности украинского филиала станут:
Создание подразделения обеспечит Leonardo непосредственное присутствие в украинской экосистеме оборонных инноваций, базирующейся вокруг государственного кластера Brave1.
Этот шаг должен приблизить итальянского производителя к украинской отрасли беспилотников и стремительно развивающемуся ракетному вооружению.
Кроме того, компания намерена опробовать в Украине свою интеграционную многодоменную систему противовоздушной обороны "Купол Микеланджело".
Напомним, украинский оборонный сектор продолжает системно трансформироваться и внедрять новые инструменты для усиления защитников на фронте.
Государство привлекает как новые цифровые решения для обеспечения военных, так и международных партнеров для развития технологий.
В частности, государственный маркетплейс Brave1 Market расширил возможности для подразделений и разрешил заказывать дроны "под себя" под конкретные боевые задачи. Это позволяет военным получать кастомную технику вместо исключительно серийных решений.
Кроме того, украинские разработчики постоянно адаптируют FPV-дроны под актуальные передовые потребности.
В ходе специального мероприятия Demo Day технологический кластер Brave1 впервые показал новые решения для FPV, где более 50 производителей представили новейшие запчасти и компоненты.