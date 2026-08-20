Brave1 Market дозволив військовим замовляти дрони "під себе": як це працює

На державному маркетплейсі Brave1 Market з'явилася можливість замовляти повністю кастомні дрони під конкретні задачі підрозділів, а не лише готові серійні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.

Як відбуватиметься кастомне замовлення

Військовий підрозділ формує запит, у якому вказує бажані тактико-технічні характеристики, кількість техніки та терміни постачання. Можливості кастомізації охоплюють понад 17 пунктів, зокрема:

тип зв'язку;

камери;

масу корисного навантаження;

час перебування в повітрі та інші параметри.

Це дозволяє підрозділам замовляти дрони з унікальними характеристиками під конкретну місію.

Далі система автоматично розсилає запит потенційним постачальникам, які можуть відгукнутися або проігнорувати його.

При цьому замовник не бачить, хто саме подав заявку - оцінка відбувається виключно на основі об'єктивних технічних даних. Якщо кілька заявок повністю збігаються за ТТХ, запускаються автоматичні торги, у яких перемагає найнижча ціна, після чого підрозділ укладає пряму угоду з виробником.

Наразі за новою процедурою можна замовляти FPV-камікадзе, у тому числі на оптоволокні, та перехоплювачі літакового типу - зокрема некодифіковані рішення.

У Brave1 планують розширити перелік, додавши наземні роботизовані комплекси. Функціонал поки що працює лише для закупівель за власні кошти підрозділів, а не за єБали.

Прозорість процесу та партнерство

Усі етапи взаємодії й ухвалення рішень автоматично фіксуються в системі. Якщо підрозділ відмовляється від закупівлі, він має вказати обґрунтовану причину відмови. Також передбачено механізм подання скарг як на замовника, так і на постачальника.

Функціонал розробили спільно з експертами ініціативи "Проєкт 100", що об'єднує фахівців Проєкту реформи оборонних закупівель та Офісу підтримки змін Міноборони.

Ця співпраця, за словами Brave1, допомагає інтегрувати практичний досвід у розвиток маркетплейсу та адаптувати його до реальних потреб військових закупівельників.