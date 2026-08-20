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Brave1 Market дозволив військовим замовляти дрони "під себе": як це працює

16:29 20.08.2026 Чт
2 хв
Як тепер підрозділи зможуть отримувати техніку під конкретну бойову задачу?
aimg Лев Шевченко
Brave1 Market дозволив військовим замовляти дрони "під себе": як це працює Фото: кастомні закупівлі (Brave1)
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На державному маркетплейсі Brave1 Market з'явилася можливість замовляти повністю кастомні дрони під конкретні задачі підрозділів, а не лише готові серійні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.

Як відбуватиметься кастомне замовлення

Військовий підрозділ формує запит, у якому вказує бажані тактико-технічні характеристики, кількість техніки та терміни постачання. Можливості кастомізації охоплюють понад 17 пунктів, зокрема:

  • тип зв'язку;
  • камери;
  • масу корисного навантаження;
  • час перебування в повітрі та інші параметри.

Це дозволяє підрозділам замовляти дрони з унікальними характеристиками під конкретну місію.

Далі система автоматично розсилає запит потенційним постачальникам, які можуть відгукнутися або проігнорувати його.

При цьому замовник не бачить, хто саме подав заявку - оцінка відбувається виключно на основі об'єктивних технічних даних. Якщо кілька заявок повністю збігаються за ТТХ, запускаються автоматичні торги, у яких перемагає найнижча ціна, після чого підрозділ укладає пряму угоду з виробником.

Наразі за новою процедурою можна замовляти FPV-камікадзе, у тому числі на оптоволокні, та перехоплювачі літакового типу - зокрема некодифіковані рішення.

У Brave1 планують розширити перелік, додавши наземні роботизовані комплекси. Функціонал поки що працює лише для закупівель за власні кошти підрозділів, а не за єБали.

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Прозорість процесу та партнерство

Усі етапи взаємодії й ухвалення рішень автоматично фіксуються в системі. Якщо підрозділ відмовляється від закупівлі, він має вказати обґрунтовану причину відмови. Також передбачено механізм подання скарг як на замовника, так і на постачальника.

Функціонал розробили спільно з експертами ініціативи "Проєкт 100", що об'єднує фахівців Проєкту реформи оборонних закупівель та Офісу підтримки змін Міноборони.

Ця співпраця, за словами Brave1, допомагає інтегрувати практичний досвід у розвиток маркетплейсу та адаптувати його до реальних потреб військових закупівельників.

Нагадаємо, Brave1 вперше провів онлайн-демонстрацію дронових технологій для військових - понад 50 виробників представили нові рішення для FPV-дронів, зокрема модульні апарати, які можна швидко адаптувати під зміну умов на фронті.

Тим часом Росія лише у серпні 2026 року запустила власний військовий маркетплейс дронів "Рой.Маркет" - майже на рік пізніше за українські аналоги Brave1 Market та DOT-Chain Defence.

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