Brave1 Market дозволив військовим замовляти дрони "під себе": як це працює
На державному маркетплейсі Brave1 Market з'явилася можливість замовляти повністю кастомні дрони під конкретні задачі підрозділів, а не лише готові серійні рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.
Як відбуватиметься кастомне замовлення
Військовий підрозділ формує запит, у якому вказує бажані тактико-технічні характеристики, кількість техніки та терміни постачання. Можливості кастомізації охоплюють понад 17 пунктів, зокрема:
- тип зв'язку;
- камери;
- масу корисного навантаження;
- час перебування в повітрі та інші параметри.
Це дозволяє підрозділам замовляти дрони з унікальними характеристиками під конкретну місію.
Далі система автоматично розсилає запит потенційним постачальникам, які можуть відгукнутися або проігнорувати його.
При цьому замовник не бачить, хто саме подав заявку - оцінка відбувається виключно на основі об'єктивних технічних даних. Якщо кілька заявок повністю збігаються за ТТХ, запускаються автоматичні торги, у яких перемагає найнижча ціна, після чого підрозділ укладає пряму угоду з виробником.
Наразі за новою процедурою можна замовляти FPV-камікадзе, у тому числі на оптоволокні, та перехоплювачі літакового типу - зокрема некодифіковані рішення.
У Brave1 планують розширити перелік, додавши наземні роботизовані комплекси. Функціонал поки що працює лише для закупівель за власні кошти підрозділів, а не за єБали.
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Прозорість процесу та партнерство
Усі етапи взаємодії й ухвалення рішень автоматично фіксуються в системі. Якщо підрозділ відмовляється від закупівлі, він має вказати обґрунтовану причину відмови. Також передбачено механізм подання скарг як на замовника, так і на постачальника.
Функціонал розробили спільно з експертами ініціативи "Проєкт 100", що об'єднує фахівців Проєкту реформи оборонних закупівель та Офісу підтримки змін Міноборони.
Ця співпраця, за словами Brave1, допомагає інтегрувати практичний досвід у розвиток маркетплейсу та адаптувати його до реальних потреб військових закупівельників.
Нагадаємо, Brave1 вперше провів онлайн-демонстрацію дронових технологій для військових - понад 50 виробників представили нові рішення для FPV-дронів, зокрема модульні апарати, які можна швидко адаптувати під зміну умов на фронті.
Тим часом Росія лише у серпні 2026 року запустила власний військовий маркетплейс дронів "Рой.Маркет" - майже на рік пізніше за українські аналоги Brave1 Market та DOT-Chain Defence.