Итальянский оборонный гигант вошел на рынок Украины и открыл офис в Киеве

Итальянский оборонный гигант Leonardo открыл дочернюю компанию в Украине. Она будет заниматься научными исследованиями и разработками в области оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Чем будет заниматься "Леонардо Украина"

Киевская компания "Леонардо Украина" полностью принадлежит Leonardo International, а ее уставный капитал составляет 5,13 миллиона гривен (более 100 тысяч евро).

Компанию зарегистрировали в украинском бизнес-реестре еще в конце мая, однако, впервые информацию о ней обнародовали в полугодовом финансовом отчете группы.

Спикер оборонного гиганта подтвердил, что юридический процесс для начала работы уже завершен.

Основными направлениями деятельности украинского филиала станут:

научные и инженерные исследования;

разработка систем связи и навигации;

создание специализированного программного обеспечения и предоставление ИТ-услуг;

развитие электронных и оптических технологий

Создание подразделения обеспечит Leonardo непосредственное присутствие в украинской экосистеме оборонных инноваций, базирующейся вокруг государственного кластера Brave1.

Интеграция в украинский оборонный сектор

Этот шаг должен приблизить итальянского производителя к украинской отрасли беспилотников и стремительно развивающемуся ракетному вооружению.

Кроме того, компания намерена опробовать в Украине свою интеграционную многодоменную систему противовоздушной обороны "Купол Микеланджело".