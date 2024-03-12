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Італійський есмінець збив два безпілотники хуситів у Червоному морі

Ілюстративне фото (twitter.com)
Автор: Валерія Поліщук

Італійський есмінець Duilio збив два безпілотних літальних апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Вітаємо екіпаж есмінця Caio Duilio, який збив два безпілотники в Червоному морі в рамках місії ЄС Aspides. Італійські військові забезпечують вільне судноплавство і захищають наші торгові судна. Пишаюся нашими моряками", - заявив віцепрем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. 

Місія ЄС у Червоному морі

У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію у Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства у цьому регіоні.

8 березня стало відомо, що Нідерланди направлять до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp з 200 військовослужбовцями для захисту цивільного судноплавства та приєднаються до ініціативи ЄС. Офіційне рішення про відправку корабля уряд країни має оголосити сьогодні.

Також 3 березня стало відомо, що італійський корабель Caio Duilio розпочав захист торгових шляхів від повітряних атак єменських хуситів. Того ж дня корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, який наближався до судна у Червоному морі.

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