Італійський корабель збив безпілотник хуситів у Червоному морі, - Reuters

Корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, що наближався до судна в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міноборони Італії зазначили, що корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів, вчинив акт самооборони.

Безпілотник із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися у попередніх атаках, перебував на відстані близько 6 км від італійського корабля та летів у його бік.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що напади хуситів, які мають на меті продемонструвати солідарність із палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у війні проти Ізраїлю, є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", - сказав він.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. 17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Відтоді західна коаліція завдає регулярних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, однак атаки бойовиків на кораблі не припиняються.

У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію в Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства в цьому регіоні.

1 березня військові США збили випущені вбік Червоного моря крилаті ракети та безпілотник.

2 березня у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубимар". Це перший корабель, що пішов на дно внаслідок атаки бойовиків.

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