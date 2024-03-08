Нідерланди відправлять до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ
Нідерланди направлять до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp із 200 військовослужбовцями для захисту цивільного судноплавства. Офіційне рішення про відправку корабля уряд країни має оголосити сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Зазначається, що фрегат оснащений системою ППО та передбачається, що його головним завданням буде захист цивільних суден від повітряних загроз. Він діятиме у складі міжнародної операції Prosperity Guardian і має досягти акваторії Червоного моря до кінця березня.
За законом уряд Нідерландів зобов'язаний повідомити про своє рішення парламент. Він обговорить це рішення уряду, але скасувати його не зможе.
Атаки хуситів у Червоному морі
З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.
У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. 17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій. З того часу західна коаліція завдає регулярних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, проте атаки бойовиків на кораблі не припиняються.
У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію у Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства у цьому регіоні.
1 березня військові США збили випущені у бік Червоного моря крилаті ракети та безпілотник.
2 березня у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубімар". Це перший корабель, який пішов на дно після атаки бойовиків.
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