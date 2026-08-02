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Італійські військові висадились на танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі

18:59 02.08.2026 Нд
2 хв
Капітан танкера відмовився співпрацювати
aimg Олена Чупровська
Італійські військові висадились на танкер "тіньового флоту" РФ у Середземному морі Фото: перевірка танкера Toa Payoh (difesa.it)
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Італійські військові висадились на нафтовий танкер, пов'язаний із так званим "тіньовим флотом" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Італії.

Судно Toa Payoh перебуває під санкціями Європейського Союзу та входить до так званого "тіньового флоту" РФ.

Перевірка мала підтвердити законність прапора, під яким ходить корабель - Камеруну.

Як проходила операція

Огляд тривав близько двох годин. Італійських військових підтримували грецький військовий корабель та польський патрульний літак.

Спочатку капітан танкера відмовився співпрацювати з військовими. Тоді на борт із гелікоптера висадили групу італійських військовослужбовців, які провели необхідну перевірку.

Італійські військові висадились на танкер &quot;тіньового флоту&quot; РФ у Середземному моріФото: висадка італійських військових на танкер (difesa.it)

Операція завершилася без інцидентів.

Наразі триває аналіз інформації та документів, отриманих під час огляду судна.

Куди прямувало судно

16 липня танкер вийшов із порту африканської країни Бенін і прямував до Стамбула. Його перехопили на захід від острова Пантеллерія в Середземному морі.

Перевірку здійснили в міжнародних водах відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права.

"Ця операція ще раз підтверджує конкретний внесок Італії у безпеку Середземномор'я та реалізацію політики Європейського Союзу", - заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Раніше сенатори США висловили переконання, що глава Кремля зрештою сяде за стіл переговорів. Таку думку вони озвучили після ухвалення нових санкцій.

Тим часом Євросоюз дозволив країнам-членам продавати конфісковану у РФ нафту. У Москві назвали подібні захоплення суден "піратством".

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