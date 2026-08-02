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Итальянские военные высадились на танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

18:59 02.08.2026 Вс
2 мин
Капитан танкера отказался сотрудничать
aimg Елена Чупровская
Итальянские военные высадились на танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море Фото: проверка танкера Toa Payoh (difesa.it)
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Итальянские военные высадились на нефтяной танкер, связанный с так называемым "теневым флотом" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Италии.

Судно Toa Payoh находится под санкциями Европейского Союза и входит в так называемый "теневой флот" РФ.

Проверка должна была подтвердить законность флага, под которым ходит корабль - Камеруну.

Как проходила операция

Обзор продолжался около двух часов. Итальянские военные поддерживали греческий военный корабль и польский патрульный самолет.

Поначалу капитан танкера отказался сотрудничать с военными. Тогда на борт с вертолета высадили группу итальянских военнослужащих, проведших необходимую проверку.

Итальянские военные высадились на танкер &quot;теневого флота&quot; РФ в Средиземном мореФото: высадка итальянских военных на танкер (difesa.it)

Сделка завершилась без инцидентов.

В настоящее время идет анализ информации и документов, полученных при осмотре судна.

Куда направлялось судно

16 июля танкер вышел из порта африканской страны Бенин и направлялся в Стамбул. Его перехватили к западу от острова Пантеллерия в Средиземном море.

Проверку провели в международных водах в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.

"Эта операция еще раз подтверждает конкретный вклад Италии в безопасность Средиземноморья и реализацию политики Европейского Союза", - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Ранее сенаторы США выразили убеждение, что глава Кремля в конце концов сядет за стол переговоров. Такое мнение они озвучили при принятии новых санкций.

Тем временем Евросоюз разрешил странам-членам продавать конфискованную в РФ нефть. В Москве назвали подобные захваты судов "пиратством".

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