Итальянские военные высадились на танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море
Итальянские военные высадились на нефтяной танкер, связанный с так называемым "теневым флотом" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Италии.
Судно Toa Payoh находится под санкциями Европейского Союза и входит в так называемый "теневой флот" РФ.
Проверка должна была подтвердить законность флага, под которым ходит корабль - Камеруну.
Как проходила операция
Обзор продолжался около двух часов. Итальянские военные поддерживали греческий военный корабль и польский патрульный самолет.
Поначалу капитан танкера отказался сотрудничать с военными. Тогда на борт с вертолета высадили группу итальянских военнослужащих, проведших необходимую проверку.
Фото: высадка итальянских военных на танкер (difesa.it)
Сделка завершилась без инцидентов.
В настоящее время идет анализ информации и документов, полученных при осмотре судна.
Куда направлялось судно
16 июля танкер вышел из порта африканской страны Бенин и направлялся в Стамбул. Его перехватили к западу от острова Пантеллерия в Средиземном море.
Проверку провели в международных водах в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву.
"Эта операция еще раз подтверждает конкретный вклад Италии в безопасность Средиземноморья и реализацию политики Европейского Союза", - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Ранее сенаторы США выразили убеждение, что глава Кремля в конце концов сядет за стол переговоров. Такое мнение они озвучили при принятии новых санкций.
Тем временем Евросоюз разрешил странам-членам продавать конфискованную в РФ нефть. В Москве назвали подобные захваты судов "пиратством".